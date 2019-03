Polizeipräsidium Stuttgart / Geschwindigkeitskontrollen

Geschwindigkeitskontrollen

Stuttgart-Bad Cannstatt - Beamte der Verkehrspolizei haben am Mittwochmorgen (20.03.2019) im Pragtunnel auf der Bundesstraße 10 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr den Verkehr in Richtung Feuerbach und stellten bei erlaubten 50 Stundenkilometern 15 Überschreitungen von mehr als 21 Stundenkilometer fest. Die Betroffenen müssen mit Anzeigen, empfindlichen Geldbußen, Punkten in Flensburg und acht von ihnen mit einem Fahrverbot rechnen. Darüber hinaus war einer der Kontrollierten nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/