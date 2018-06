Polizeipräsidium Stuttgart / Handy geraubt - Zeugen gesucht

Handy geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen - Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend (04.06.2018) einen 15 Jahre alten Schüler in der Wallensteinstraße beraubt. Der Jugendliche befand sich gegen 21.15 Uhr auf dem Vorplatz eines Ladenzentrums. Dort sprach ihn plötzlich ein fremder Mann an. Dieser verlangte von ihm, dass er ihm sein Handy zeigen solle. Eingeschüchtert von der kräftigen Statur des Mannes, zeigte der Schüler sein Handy vor. Daraufhin verlangte der Mann, dass er ihm das Handy überreichen solle. Als der Schüler sich weigerte, entriss der Unbekannte ihm kurzerhand das Mobiltelefon. Als der Schüler dagegen protestieren wollte, drohte ihm der Mann mit Gewalt. Er entfernte sich dann in Richtung des Ladenzentrums, hin zu einer größeren Personengruppe. Nach Eintreffen der alarmierten Beamten konnte der Tatverdächtige dort nicht mehr angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 185 Zentimeter groß, breite trainierte Statur, südländisches Erscheinungsbild, blaues T-Shirt, kurze blaue Hose. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

