Polizeipräsidium Stuttgart / Hund brachte Radfahrerin zu Fall - ...

Hund brachte Radfahrerin zu Fall - Zeugen gesucht

Stuttgart - Feuerbach - Ein freilaufender Hund sprang am Freitagabend (27.04.2018) in der Hohewartstraße vor das Fahrrad einer 64 Jahre alten Frau, sodass diese stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Die 64-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr die Hohewartstraße abwärts, als kurz nach der Kapfenburgstraße ein kleiner Hund auf die Fahrbahn lief. Die Frau bremste stark ab, stieß mit dem Vierbeiner zusammen und prallte auf die Fahrbahn. Die Radlerin, die keinen Helm trug, wurde schwer verletzt und musste an der Unfallstelle durch einen Notarzt behandelt werden. Anschließend wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus eingeliefert. Kurz nach dem Vorfall kam der vermeintliche Hundehalter und entfernte sich mit dem Tier, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zeugen des Unfalles, insbesondere solche, die Hinweise zum unbekannten Hundehalter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Telefonnummer +4971189903800 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/