Polizeipräsidium Stuttgart / In Bürogebäude eingebrochen - Zeugen ...

In Bürogebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte, -Weilimdorf, -Möhringen - Unbekannte Täter sind am Wochenende (10.08.2018 bis 13.08.2018) in drei Bürogebäude im Stadtgebiet eingebrochen. Die Täter drangen in Bürogebäude an der Charlottenstraße, am Kleinen Schlossplatz und an der Turbinenstraße ein und erbeuteten Laptops und Bargeld. Darüber hinaus verursachten sie hohen Sachschaden Türen und Schränken. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei drei weiteren Einbruchsversuchen in Möhringen scheiterten unbekannte Täter offenbar an dem hohen Widerstandswert der verbauten Gebäudeteile. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter +4971189903100, des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter +4971189903400 und des Polizeireviers 8 Kärtner Straße unter +4971189903800 entgegen.

