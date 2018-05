Polizeipräsidium Stuttgart / In Büroräume eingebrochen - Zeugen ...

In Büroräume eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach - Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (28.05.2018) in Büroräume an der Krailenshaldenstraße eingebrochen und haben einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Die Täter hebelten gegen 01.45 Uhr ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Dort brachen sie weitere Türen auf, durchsuchten Schränke und Schubladen und flüchteten unerkannt mit der Beute. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes entdeckten das aufgebrochene Fenster bei ihrem Streifengang und alarmierten die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/