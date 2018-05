Polizeipräsidium Stuttgart / In Büros eingebrochen - Zeugen gesucht

In Büros eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach - Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (20. bis 28.05.2018) in mehrere Büroräume an der Heilbronner Straße eingebrochen, ob sie etwas erbeuteten ist bislang nicht bekannt. Die Täter gelangten auf noch nicht geklärte Weise in das Gebäude, hebelten in verschiedenen Stockwerken Schränke und Schubladen auf und durchsuchten sie. Anschließend versprühten die Täter noch den Inhalt mehrerer Feuerlöscher im Treppenhaus, bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/