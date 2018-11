Polizeipräsidium Stuttgart / In Firma eingebrochen - Zeugen gesucht

In Firma eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen - Unbekannte sind am Samstag (10.11.2018) oder Sonntag (11.11.2018) in eine Firma an der Ludwigsburger Straße eingebrochen und sind bei dem Versuch gescheitert, einen Tresor zu öffnen. Die Täter gelangten zwischen 13.45 Uhr und 15.00 Uhr über eine eingeschlagene Scheibe in das Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Spinde und schoben einen Tresor über eine aufgebrochene Tür ins Freie. Die Täter scheiterten beim Versuch, den Tresor zu öffnen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

