Polizeipräsidium Stuttgart / In Gartenhäuser eingebrochen

In Gartenhäuser eingebrochen

Stuttgart-Feuerbach - Unbekannte Täter brachen in der vergangenen Woche zwischen Donnerstag (22.03.2018) und Montag (26.03.2018) in insgesamt acht Gartenhäuser im Gewann Krailenshalde ein und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von 400 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei den Einbrüchen nichts gestohlen. Weitere vier Gartenhäuser wurden dort am Wochenende zwischen Karfreitag (30.03.2018) und Ostersamstag (31.03.2018) aufgebrochen und dabei in einem Fall ein Schweißgerät im Wert von 60 Euro entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 entgegen.

