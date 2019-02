Polizeipräsidium Stuttgart / In Gaststätte eingebrochen - Zeugen ...

In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag (18.02.2019) in eine Gaststätte an der Rotenbergstraße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten zwischen 18.00 Uhr und 08.30 Uhr eine Eingangstür auf, drangen in die Gaststätte ein und erlangten anschließend zwei Geldkassetten aus Spielautomaten. Bislang ist nicht bekannt, welchen Betrag die Täter erbeuteten. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

