Polizeipräsidium Stuttgart / In Gaststätten eingebrochen - Zeugen ...

In Gaststätten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Obertürkheim - Unbekannte sind am Samstag (30.03.2019) in Gaststätten an der Wächterstraße und am Bahnhof Obertürkheim eingebrochen. An der Wächterstraße brachen die Einbrecher zwischen 03.00 Uhr und 10.00 Uhr die Eingangstür zu einem Lieferdienst auf und stahlen aus einem zuvor aufgehebelten Kaffeeautomaten und einer Geldkassette mehrere Hundert Euro Bargeld. Am Bahnhof Obertürkheim hebelte der Täter zwischen 05.00 Uhr und 11.50 Uhr das Oberlicht eines Fensters auf und gelangten so in die Gaststätte. Als eine 54 Jahre alte Reinigungskraft gegen 11.50 Uhr die Gaststätte betrat, traf sie auf den Unbekannten, der daraufhin flüchtete. Laut der Zeugin soll der Einbrecher etwa 30 Jahre alt und rund 180 bis 185 Zentimeter groß sein. Er hatte eine kräftige Figur und braunes, kurzes, gewelltes Haar. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

