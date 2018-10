Polizeipräsidium Stuttgart / In Lieferdienst eingebrochen - ...

In Lieferdienst eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (05.10.2018) an der Wächterstraße in den Verkaufsraum eines Lieferdienstes eingebrochen und haben unter anderem Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe erbeutet. Der Versuch, in der Nacht zum Samstag (06.10.2018) in ein Lebensmittelgeschäft an der Hohenheimer Straße einzubrechen, ist gescheitert. An der Wächterstraße brachen die Unbekannten zwischen 01.30 Uhr und 11.30 Uhr die Eingangstür auf und stahlen aus einer Kasse mehrere Hundert Euro Bargeld. Aus einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten erbeuteten die Diebe Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe. Nachdem die Täter noch eine unbekannte Anzahl Spirituosen und ein Laptop erbeuteten, flüchteten sie. An der Hohenheimer Straße versuchten Einbrecher zwischen 20.00 Uhr und 10.00 Uhr die Eingangstür zum Verkaufsraum aufzuhebeln, scheiterten aber und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

