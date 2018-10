Polizeipräsidium Stuttgart / In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch - Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag (09.10.2018) in eine Schule an der Richard-Schmid-Straße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 22.00 Uhr und 06.30 Uhr eine Glasscheibe im Bereich des Hintereingangs ein und drangen in das Gebäude ein. Im Inneren schlugen sie die Scheibe einer weiteren Türe ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

