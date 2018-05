Polizeipräsidium Stuttgart / In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West - Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (26.05.2018) in eine Wohnung an der Straße Am Kräherwald eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Einbrecher hebelten zwischen 18.20 Uhr und 05.45 Uhr die Eingangstür des Hauses auf und durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke, bevor sie mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro unerkannt flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

