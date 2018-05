Polizeipräsidium Stuttgart / In Wohnungen eingebrochen - Zeugen ...

In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch - Unbekannte sind zwischen Freitagmittag (11.05.2018) und Sonntagnachmittag (13.05.2016) in ein Mehrfamilienhaus am Hainbuchenweg eingebrochen und haben Münz- und Briefmarkensammlungen von noch unbekanntem Wert gestohlen. Die Täter bogen zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Sonntag, 15.50 Uhr, die Gitterstäbe vor dem Kellerfenster auf, drückten das Fenster aus der Verankerung und gelangten so ins Gebäude. Sie durchsuchten alle drei Wohnungen und stahlen Münzgeld in D-Mark und Euro, Briefmarkenalben sowie Teile eines Silberbestecks. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

