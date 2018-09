Polizeipräsidium Stuttgart / Jugendliche Ladendiebe festgenommen

Jugendliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte - Sicherheitsmitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes am Mailänder Platz nahmen am Samstag (22.09.2018) drei junge Männer nach einem gemeinsam begangenen Ladendiebstahl fest und übergaben sie der Polizei. Gegen 19.00 Uhr nahm ein 17-Jähriger eine Jacke im Wert von 20 Euro aus der Auslage. Während sein 16-jähriger Kumpan ihn gegen fremde Blicke abschirmte, entfernte der 18-Jährige aus dem Trio das Sicherungsetikett der Ware. Nachdem alle drei Personen das Geschäft verlassen hatten, verlangte ein Sicherheitsmitarbeiter den Kassenbeleg für die Jacke von dem 17-Jährigen, da er die Jacke in der Hand hielt. Der Jugendliche versuchte sofort zu flüchten und setzte sich heftig zur Wehr, als ihn der Sicherheitsmitarbeiter daran hinderte. Seine beiden Komplizen ließen sich widerstandslos festnehmen. Die drei mutmaßlichen Ladendiebe wurden der Polizei übergeben und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

