Polizeipräsidium Stuttgart / Jugendlicher Taschendieb - Zeugen ...

Jugendlicher Taschendieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Ein 14 Jahre alter Jugendlicher hat am Samstag (01.09.2018) in der Stuttgarter Innenstadt offenbar zwei Mobiltelefone gestohlen. Ein 47 Jahre alter Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 18.20 Uhr in einem Geschäft an der Königstraße, wie er aus der Handtasche einer bislang unbekannten Frau deren Handy stahl. Als die Frau dies bemerkte, tat der 14-Jährige offenbar so, als ob das Handy auf den Boden gefallen war und er übergab es ihr wieder. Der Ladendetektiv hielt den Jugendlichen fest und übergab ihn den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten, die Frau entfernte sich in der Zeit. Der Jugendliche gab ein weiteres Handy heraus, das er nach seinen Angaben kurz zuvor in einem anderen Geschäft aus der Tasche einer Frau gestohlen hatte. Dieses Handy konnte durch die Beamten einer 34-jährigen Frau zugeordnet werden. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben, er muss nun mit Strafanzeigen wegen Diebstahls rechnen. Zeugen und insbesondere die unbekannte Frau, der das Handy gestohlen und wieder zurückgegeben wurde, werden gebeten, sich bei der Polizeirevierstation Süd unter der Rufnummer +4971189904330 zu melden.

