Polizeipräsidium Stuttgart / Junge Mutter sexuell belästigt

Junge Mutter sexuell belästigt

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein 52 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend (05.09.2018) in der Fleiner Straße eine 28 Jahre alte Mutter mit ihrem Kind sexuell belästigt. Die Frau war gemeinsam mit ihrer neun Monate alten Tochter gegen 18.20 Uhr auf dem Heimweg vom Spielplatzbesuch. Als die Frau ihr Wohnhaus betreten wollte, lehnte der Tatverdächtige plötzlich am Briefkasten neben ihr, stöhnte und berührte sich unsittlich am nicht entblößten Geschlechtsteil. Die Frau verschwand sofort in ihrer Wohnung und alarmierte die Polizei, welche den Mann kurz danach vorläufig festnahm. Zeugen des Vorfalls oder weitere Geschädigte werden gebeten, die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu verständigen.

