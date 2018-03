Polizeipräsidium Stuttgart / Junge vor Bus gelaufen

Junge vor Bus gelaufen

Stuttgart-Mitte - Bei einer Gefahrenbremsung ist am Dienstag (13.03.2018) am Berliner Platz eine 67 Jahre alte Frau im Bus gestürzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Bus der Linie 43 war gegen 13.20 Uhr von der Schloßstraße kommend nach links auf den Berliner Platz eingebogen. Hierbei lief unvermittelt ein zwölf Jahre alter Junge von rechts nach links über die Fahrbahn. Der 57-jährige Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten; hierbei stürzte die 67-Jährige vom Sitz und zog sich Kopfverletzungen zu. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100.

