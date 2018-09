Polizeipräsidium Stuttgart / Kasse aufgebrochen - Zeugen gesucht

Kasse aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch - Unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag (05.09.2018) in einem Geschäft an der Kirchheimer Straße die Abwesenheit des Personals ausgenutzt und die Kasse aufgebrochen. Die Täter betraten das Geschäft gegen 17.30 Uhr, während sich das Personal im Untergeschoß aufhielt. Sie hebelten die Kasse auf und stahlen über 200 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

