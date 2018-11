Polizeipräsidium Stuttgart / Kind angefahren

Kind angefahren

Stuttgart-Degerloch - Ein 43 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat am Dienstag (27.11.2018) in der Epplestraße einen zwölf Jahre alten Jungen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, touchiert. Der Junge erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Autofahrer fuhr gegen 07.30 Uhr in der Epplestraße, Höhe Chemnitzer Straße an einem haltentende Linienbus vorbei und übersah offenbar das dortige Rotlicht und den zwölf Jahre alten Radfahrer, der die Straße auf der Fußgängerfurt überquerte. Zeugenhinweise zum genauen Unfallhergang nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 entgegen.

