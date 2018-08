Polizeipräsidium Stuttgart / Kinderwagen in Gebäude angezündet - ...

Kinderwagen in Gebäude angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen - Unbekannte haben am Samstag (25.08.2018) gegen 20.20 Uhr im Kellerflur eines an der Ulmer Straße gelegenen Mehrfamilienhauses einen Kinderwagen in Brand gesetzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer +4971189905778 um Zeugenhinweise.

