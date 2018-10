Polizeipräsidium Stuttgart / Kosmetische Behandlungen ohne ...

Kosmetische Behandlungen ohne erforderliche Erlaubnis in Diskothek angeboten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben Sonntagnachmittag (30.09.2018) eine 28 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, in einer Diskothek an der Theodor-Heuss-Straße kosmetische Behandlungen ohne erforderliche Erlaubnis durchgeführt zu haben. Eine Zeugin gab der Polizei in Ludwigsburg den Hinweis auf die kosmetischen Behandlungen in der Diskothek. Die alarmierten Beamten trafen die 28-Jährige kurz vor 16.00 Uhr dort an. Ersten Ermittlungen zufolge bot die Tatverdächtige kosmetische Behandlungen mit Hyaloronpräparaten an. Die Beamten beschlagnahmten mehrere volle Spritzen sowie Zubehör und fanden auch einige gebrauchte Spritzen, so dass der Verdacht besteht, dass sich mehrere Personen von der Frau behandeln ließen. Zeugen, insbesondere Personen, die sich von der Tatverdächtigen behandeln ließen, werden gebeten, sich bei der Polizeirevierstation Süd unter der Rufnummer +4971189904330 zu melden.

