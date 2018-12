Polizeipräsidium Stuttgart / Küchenbrand

Küchenbrand

Stuttgart-Vaihingen - Am Donnerstagabend (06.12.2018) ist die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Katzenbachstraße ausgerückt. Eine Fußgängerin verständigte gegen 19.00 Uhr über Notruf die Feuerwehr, da sie aus dem Dachgeschoss eine starke Rauchentwicklung wahrnahm. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Obergeschoss bereits teilweise in Flammen, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte schnell abgelöscht werden. Ursächlich für das Feuer war vermutlich ein auf dem Herd vergessener Topf mit Butter, welcher durch die überhitzte Herdplatte entzündet wurde. Die Küche und der Flur der Wohnung sind größtenteils ausgebrannt, sodass die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist. Der Schaden beläuft sich auf bis zu 100.000 Euro. Die 67 und 69 Jahre alten Bewohner hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude auf. Verletzte waren nicht zu beklagen.

