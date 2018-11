Polizeipräsidium Stuttgart / Lastwagen mit Auto kollidiert - ...

Lastwagen mit Auto kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein 42 Jahre alter Autofahrer hat sich am Freitagmorgen (16.11.2018) auf der Bundesstraße 27a bei einem Unfall mit einem Lastwagen verletzt. Der 48 Jahre alte Fahrer des Lasters fuhr gegen 05.15 Uhr auf der Bundesstraße 27a in Richtung Zuffenhausen und bog auf Höhe der Auffahrtsrampe zur Bundesstraße 27 nach links ab. Dabei übersah er offenbar einen BMW des 42-Jährigen, der die Bundesstraße 27a in Richtung Kornwestheim befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Autofahrer erlitt dabei Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall ist nach vorläufigen Schätzungen ein Sachschaden von rund 40.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge mussten einzelne Richtungsfahrbahnen kurzzeitig gesperrt werden. Dabei kam es auch zu Behinderungen im Individualverkehr. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden.

