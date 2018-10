Polizeipräsidium Stuttgart / Lastwagen schleift Auto nach Unfall mit

Lastwagen schleift Auto nach Unfall mit

Stuttgart-Ost - Ein 30 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Mittwochnachmittag (11.10.2018) in der Cannstatter Straße mit dem Mercedes eines 31-Jährigen kollidiert und hat dabei das Auto etwa 30 Meter mitgeschleift. Der 30-Jährige und der 31-Jährige waren gegen 14.50 Uhr mit ihren Fahrzeugen in der Cannstatter Straße Richtung Innenstadt unterwegs, der Lastwagen fuhr auf dem mittleren der drei Fahrstreifen, der Mercedes auf dem rechten. Etwa auf Höhe des Heinrich-Baumann-Stegs wollte der Lastwagenfahrer auf den rechten Fahrstreifen wechseln, übersah dabei aber offensichtlich den rechts neben ihm fahrenden Mercedes. Dieser wurde beim Aufprall hinten links getroffen, dadurch drehte sich der Mercedes vor den Lastwagen und wurde vor diesem hergeschoben. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen, Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 18.000 Euro.

