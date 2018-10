Polizeipräsidium Stuttgart / Mädchen sexuell belästigt - Zeugen ...

Mädchen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Kaltental - Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag (29.10.2018) auf dem Fußweg zwischen Burgstraße und Schlossbergstraße zwei zehnjährige Mädchen sexuell belästigt. Die beiden Mädchen waren gegen 15.50 Uhr auf dem Weg in Richtung Schlossbergstraße unterwegs. Ein Jogger überholte sie und ließ dabei offenbar absichtlich seinen Geldbeutel aus der Jacke fallen. Die Kinder hoben den Geldbeutel auf und riefen dem Mann nach. Der kehrte zurück und nahm seinen Geldbeutel an sich. Er ging weiter und kam unmittelbar darauf zu den Kindern zurück. Er warf ihnen vor, dass Geld aus dem Geldbeutel fehlte. Er forderte er eines der Mädchen auf, ihre Jacke zu öffnen und tastete das Mädchen ab, vorgeblich auf der Suche nach dem Geld. Hierbei kam es auch zu einer Umarmung. Das zweite Mädchen hatte ihre Jacke schon geöffnet, blieb aber unbehelligt, nachdem sie dem Täter sagte, sie habe kein Geld genommen. Anschließend flüchtete der Täter. Die Mädchen beschrieben den Unbekannten als etwa 40 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß. Er war schlank und hatte hellen Teint, eine Glatze und einen kurzen Bart um den Mund. Er trug eine blaue Jeans und eine dunkle Softshell-Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/