Polizeipräsidium Stuttgart / Mann überfallen - Zeugen gesucht

Mann überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen - Zwei bislang unbekannte Männer haben am Samstagmorgen (29.09.2018), gegen 06.50 Uhr, einen 40-Jährigen an der Bushaltestelle auf den Otto-Hirsch-Brücken unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Rucksacks sowie seines Geldbeutels mit mehreren Hundert Euro aufgefordert. Nachdem er die Gegenstände ausgehändigt hatte, flüchteten sie mit dem Raubgut in Richtung Straße Am Mittelkai. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Messerträger: ca. 25 Jahre alt, ca. 190 cm, arabisches Aussehen, kräftige Statur. Er hatte schwarze, kurz rasierte Haare und trug ein weißes Basecap. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Adidassportjacke und trug weiße Turnschuhe. 2. ca. 20 Jahre, ca. 175 cm groß, dunkler Teint, Er hat eine schmächtige Statur und dunkle Haare mit blauen Strähnen. Er war bekleidet mit einer Tarnhose und einem weißen Kapuzenpullover und trug schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und der Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

