Polizeipräsidium Stuttgart / Mann vermisst - die Polizei bittet ...

Mann vermisst - die Polizei bittet um Mithilfe

Stuttgart-Hedelfingen - Die Polizei sucht seit Montagvormittag (18.03.2019) nach einem 56 Jahre alten, geistig behinderten Mann. Der 56-Jährige befand sich gegen 10.45 Uhr gemeinsam mit Betreuern und einer Kleingruppe einer Behindertenwerkstatt in einem Baumarkt an der Augsburger Straße und verschwand von dort unbemerkt. Der Mann ist zirka 175 Zentimeter groß, Brillenträger, hat eine leicht untersetzte Figur mit einem kleinen Bauchansatz sowie eine Halbglatze mit dunkelbraunen, gräulichen Haaren. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine königsblaue Jacke sowie Hosenträger an der Hose. Aufgrund seiner geistigen Einschränkung ist der Mann auf dem Stand eines Zweijährigen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich der 62-Jährige aufgrund seiner hilflosen Lage an einer bislang unbekannten Örtlichkeit hingesetzt hat und dort wartet. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Vermisste mit dem Vornamen Karl-Heinz Passanten ansprechen wird. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

