Polizeipräsidium Stuttgart / Mehrere geparkte Fahrzeuge ...

Mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West - In der Nacht von Freitag (29.03.2019) auf Samstag (30.03.2019) kam es im Bereich der Reinsburgstraße zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Bislang unbekannte Täter zerkratzten an mindestens sieben Pkws die Beifahrerseite, teils über die komplette Fahrzeuglänge. Der Gesamtschaden an den beschädigten Fahrzeugen dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Zeugen und eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

