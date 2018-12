Polizeipräsidium Stuttgart / Mit Stadtbahn zusammengestoßen - ...

Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach - Beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn ist am Montagvormittag (03.12.2018) ein 26 Jahre alter VW Polo-Fahrer verletzt worden. Der 26-Jährige fuhr gegen 09.15 Uhr die Abfahrtsrampe der Bundesstraße 10 hinunter und überquerte anschließend in der Heilbronner Straße die Stadtbahngleise. Dabei missachtete er offenbar das Rotlicht und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U 7 zusammen, die in Richtung Zuffenhausen unterwegs war. Durch den Unfall fing der Polo Feuer, einer hinzukommenden Stadtbahnfahrerin gelang es, den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Handlöscher zu ersticken. Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten 26-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

