Polizeipräsidium Stuttgart / Motoradfahrer schwer verletzt

Motoradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Gablenberg - Am Freitag (17.08.2018) gegen 18:30 Uhr wurde ein 25-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenprall mit dem Fahrzeug eines 39-Jährigen schwer verletzt. Der Motorradfahrer fuhr auf der Jahnstraße in stadtauswärtiger Richtung, als er an der aufgrund einer Baustelle verengten Fahrbahn einen vor ihm abbremsenden Pkw übersah und auf diesen auffuhr. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Schaden beträgt ca. 6.000 Euro.

