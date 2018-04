Polizeipräsidium Stuttgart / Motorradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Motorradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Degerloch - Schwer verletzt wurde ein 20 Jahre alter Motorradfahrer am Freitagnachmittag (27.04.2018), als er beim Überholen in der Jahnstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 20-Jährige fuhr gegen 17.05 Uhr mit seiner schweren schwarz-roten Aprilia stadteinwärts und überholte kurz vor der Einmündung Frauenkopfstraße einen blau-weißen Smart for two. Beim Wiedereinscheren kam er zu weit nach rechts, prallte kurz nach der Einmündung gegen die Leitplanke und wurde über diese geschleudert. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt, wurde der Motorradfahrer durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von zirka 10.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

