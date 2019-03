Polizeipräsidium Stuttgart / Motorradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Motorradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagabend (05.03.2019) ein 52 Jahre alter Motorradfahrer in der Bolzstraße gestürzt ist und der erst am Montag (18.03.2019) bei der Polizei angezeigt worden ist. Der 52-Jährige fuhr gegen 23.05 Uhr die Bolzstraße entlang und wollte nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen. Dabei kam ihm auf Höhe der Lautenschlagerstraße ein Taxi entgegen, dessen Fahrer von der Theodor-Heuss-Straße in die Bolzstraße abbog. Beim Abbiegen geriet der Taxifahrer offenbar zu weit nach links, so dass der Motorradfahrer ausweichen musste und stürzte. Der Taxifahrer setzte seine Fahrt in Richtung Stephanstraße fort. Durch den Sturz zog sich der 52-Jährige Verletzungen am Bein zu. Bei dem Taxi soll es sich um ein schwarzes Fahrzeug mit Stuttgarter Zulassung handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer+4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/