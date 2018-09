Polizeipräsidium Stuttgart / Motorradfahrer übersehen - Zeugen ...

Motorradfahrer übersehen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen - Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer hat am Dienstagmorgen (25.09.2018) beim Abbiegen in die Heerstraße offenbar einen 38 Jahre alten Fahrschüler auf einem Motorrad übersehen und ist mit diesem kollidiert. Der 38-jährige Motorradfahrer befuhr die Heerstraße in Richtung Universität Vaihingen. An der Einmündung zur Gartenstraße hielt er an, um den von rechts kommenden BMW einfahren zu lassen. Der 22-jährige Autofahrer bog daraufhin nach links in die Heerstraße in Richtung Vaihingen Ortsmitte ab. Dabei übersah er offensichtlich den wartenden Fahrschüler und prallte gegen dessen Motorrad. Der 38-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt seine Prüfungsfahrt absolvierte, erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

