Polizeipräsidium Stuttgart / Motorräder gestohlen - Zeugen gesucht

Motorräder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/ -Nord - Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag (04.11.2018) auf Montag (05.11.2018) an der Stafflenbergstraße eine BMW F 800 GS entwendet. Der 53 Jahre alte Besitzer hatte die Maschine zuletzt am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr gesehen. Am Montagmorgen gegen 09.30 Uhr bemerkte der Besitzer das Fehlen des schwarzen Motorrads mit dem amtlichen Kennzeichen S-C 271. Der BMW hatte einen Zeitwert von rund 14.500 Euro. Eine weitere Tat geschah zwischen Mittwoch (31.10.2018) und Montag (05.11.2018) in der Oskar-Schlemmer-Straße. Die 47-jährige Besitzerin hatte das Motorrad offenbar am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr abgestellt. Als sie Montagfrüh gegen 06.30 Uhr zurückkam, bemerkte sie das Fehlen des Motorrades. Die Täter gelangten in dem Zeitraum auf ungeklärte Weise in die Tiefgarage des Wohngebäudes und stahlen die dort abgestellte M.V. AGUSTA Brutale 800 mit dem amtlichen Kennzeichen S-OV 5. Die weiß-rote Maschine hatte einen Wert von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/