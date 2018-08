Polizeipräsidium Stuttgart / Motorroller gestohlen - Jugendliche ...

Motorroller gestohlen - Jugendliche erwischt

Stuttgart-Feuerbach - Zwei Jugendliche haben am Dienstagnachmittag (22.08.2018) offenbar einen Motorroller gestohlen und sind anschließend, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen, mit dem Fahrzeug herumgefahren. Eine Polizeistreife hielt gegen 16.00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle den mit zwei jungen Männern besetzten Motorroller der Marke Malaguti an, der auf der Heilbronner Straße stadteinwärts fuhr. Dabei stellte sich heraus, dass weder der 14-jährige Fahrer noch der 15-jährige Sozius eine gültige Fahrerlaubnis für das Fahrzeug besaßen. Da der Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Die Ermittlungen zum gestohlenen Roller dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen einem Betreuer übergeben.

