Polizeipräsidium Stuttgart / Mutmaßliche Betrüger vorläufig ...

Mutmaßliche Betrüger vorläufig festgenommen

Stuttgart/Konstanz - Polizeibeamte haben am Mittwoch (15.08.2018) in Plieningen ein 30 und 39 Jahre altes mutmaßliches Betrügerduo vorläufig festgenommen, das versucht hat, einen 33 Jahre alten Mann mit dem sogenannten Wash-Wash-Trick um mehrere Tausend Euro zu betrügen. Beim Wash-Wash-Trick gaukeln die Betrüger vor, dass sie mit Hilfe spezieller Chemikalien und ungedrucktem Geldscheinpapier waschechte Blüten herstellen können. Der 33-Jährige schöpfte jedoch Verdacht und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den 39-Jährigen sowie seine 30-jährige Komplizin vorläufig fest und beschlagnahmten bei ihnen umfangreiches Beweismaterial. Der 39-Jährige steht zudem im Verdacht, sich in Stuttgart in einem Hotel eingemietet und dieses ohne zu bezahlen wieder verlassen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/