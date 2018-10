Polizeipräsidium Stuttgart / Mutmaßliche Trickdiebe bestehlen ...

Mutmaßliche Trickdiebe bestehlen Frau - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte - Zwei unbekannte Männer haben am Montagvormittag (08.10.2018) in einem Drogeriemarkt an der Königstraße offenbar die Geldbörse einer Frau erbeutet. Die Dame befand sich gegen 10.40 Uhr im Kassenbereich des Geschäftes, als ein Unbekannter sie in ein Gespräch verwickelte. Währenddessen stahl sein Komplize aus der Handtasche die Geldbörse der Dame und die beiden Unbekannten verließen das Geschäft. Die Frau bemerkte zwar noch an der Kasse das Fehlen ihres Geldbeutels, jedoch nahm sie den Diebstahl offensichtlich nicht wahr. Erst bei einer späteren Durchsicht der Videoaufzeichnungen erkannte ein Ladendetektiv den Diebstahl. Einer der Täter war etwa 175 cm groß, trug einen weißen Pullover, darüber eine blaue Weste, eine blaue Jeans mit Löchern und braune Schuhe. Er hatte deutliche Geheimratsecken. Der andere Täter war etwa 180 cm groß, trug eine schwarze Umhängetasche und hatte schwarze zu einem Sidecut geschnittene Haare. Beide hatten ein südländisches Aussehen und sind etwa 30 bis 35 Jahre alt. Zeugen und insbesondere die bestohlene Frau werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Polizeirevierstation Süd unter der Telefonnummer +4971189904330 in Verbindung zu setzen.

