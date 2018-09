Polizeipräsidium Stuttgart / Mutmaßlichen Fahrraddieb auf ...

Mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd - Polizeibeamte haben am Mittwochabend (19.09.2018) einen 42 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zuvor in der Hauptstätter Straße offenbar ein Fahrrad stehlen wollte. Ein 38 Jahre alter Passant beobachtete den Tatverdächtigen kurz nach 19.00 Uhr, wie er offenbar versuchte, das Fahrradschloss eines Herrenfahrrades im Wert von rund 400,00 Euro zu knacken. Der 38-Jährige alarmierte sofort die Polizei, die den mutmaßlichen Dieb noch am Tatort vorläufig festnahm. Der 42-Jährige hatte ein Mountainbike dabei, das nach ersten Ermittlungen in Niedersachsen gestohlen worden war. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Tatverdächtigen wieder auf die Straße.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/