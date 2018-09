Polizeipräsidium Stuttgart / Mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig ...

Mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Vaihingen - Polizeibeamte haben am frühen Mittwochmorgen (05.09.2018) an der Möhringer Landstraße zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren vorläufig festgenommen, die versucht haben sollen, an der Vollmoellerstraße ein Fahrrad zu stehlen. Ein Passant hatte gegen 01.00 Uhr beobachtet, wie die Tatverdächtigen versuchten, das Zahlenschloss des Rades mittels einer Säge zu öffnen. Beim Ansprechen der beiden flüchteten diese. Im Rahmen der Fahndung konnte das Duo an der Möhringer Landstraße entdeckt und der 15-Jährige nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen werden. Der 16-jährige Mittäter stellte sich kurze Zeit später. Die Jugendlichen wurden nach der Anzeigenaufnahme den Eltern übergeben.

