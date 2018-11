Polizeipräsidium Stuttgart / Mutmaßlicher Rauschgifthändler ...

Mutmaßlicher Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Mittwochabend (31.10.2018) in der Klett-Passage einen mutmaßlichen Rauschgifthandel beobachtet und einen 16-Jährigen und einen 30-Jährigen vorläufig festgenommen. Die Beamten beobachteten den Austausch von Gegenständen gegen 19.20 Uhr. Anschließend kontrollierten sie die beiden Beteiligten. Bei dem 16-jährigen mutmaßlichen Rauschgifthändler fanden sie rund drei Gramm Marihuana sowie Bargeld, das vermutlich aus Rauschgiftgeschäften stammt. Beim 30-Jährigen fanden sie ein Tütchen mit rund einem Gramm Marihuana. Die Beamten beschlagnahmten die Beweismittel. Der 16-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben, der 30-Jährige wieder entlassen, beide erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

