Polizeipräsidium Stuttgart / Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitag (24.08.2018) ein unbekannter Autofahrer in der Kruppstraße gegen einen geparkten Lieferwagen gefahren und anschließend geflüchtet ist. Ein Zeuge beobachtete gegen 13.00 Uhr, wie der Fahrer eines dunkelblauen VW Golf mit Stuttgarter Zulassung in Richtung Magirusstraße fuhr und auf Höhe der Hausnummer 14 gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Transit stieß. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Laut dem Zeugen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrer um einen dunkelhäutigen Mann handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

