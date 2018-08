Polizeipräsidium Stuttgart / Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitagmittag (24.08.2018) ein unbekannter Autofahrer an der Kreuzung Lehenstraße/Zellerstraße geflüchtet ist.

Eine 45 Jahre alte Frau befuhr gegen 13.10 Uhr mit ihrem Motorroller die Lehenstraße in stadtauswärtige Richtung. Der Lenker eines schwarzen Pkw, vermutlich ein Kombi, missachtete ihre Vorfahrt an der Kreuzung zur Zellerstraße, weshalb die Rollerfahrerin eine Vollbremsung einleiten musste und auf der regennassen Fahrbahn zu Sturz kam. Sie zog sich hierbei Schürfungen und Prellungen zu. Eine Berührung der beiden beteiligten Fahrzeuge fand nicht statt. Der schwarze Pkw flüchtete, ohne sich um die leichtverletzte Frau zu kümmern, die Zellerstraße in Richtung Marienplatz. Am Motorroller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

