Polizeipräsidium Stuttgart / Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd - Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am späten Mittwochabend (05.09.2018) in der Immenhofer Straße einen geparkten Opel Corsa beschädigt und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die 28 Jahre alte Besitzerin des Autos bemerkte am Donnerstagmorgen (06.09.2018) gegen 09.00 Uhr den Unfallschaden und alarmierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme meldete sich eine Anwohnerin, die gegen 22.00 Uhr beobachtet hatte, wie ein Lastwagen an der Ecke Immenhofer Straße/Falbenhennenstraße rangieren musste und dabei möglicherweise den Opel beschädigte. Der geparkte Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschoben. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

