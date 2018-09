Polizeipräsidium Stuttgart / Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen - Ein unbekannter Citroen-Fahrer hat am Mittwochmittag (19.09.2018) an der Aldinger Straße beim Abbiegen den VW Touran eines 37-Jährigen gestreift und ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weitergefahren. Der 37-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr die Straße hinter dem Parkhaus des dortigen Supermarktes entlang Richtung Tankstelle und hielt an der Einmündung unmittelbar nach dem Parkhaus an. Aus Richtung Aldinger Straße fuhr der Unbekannte mit seinem roten Citroen C 3 heran, geriet in der Linkskurve ins Schleudern und stieß mit dem Touran zusammen. Der Unbekannte fuhr in Richtung Tankstelle weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/