Polizeipräsidium Stuttgart / Nach Unfall weitergefahren - Zeugen ...

Nach Unfall weitergefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf - Die Fahrerin oder der Fahrer eines Transporters ist nach einem Unfall am Freitag (13.04.2018) in der Bergheimer Steige weitergefahren, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Der Unfall geschah gegen 07.50 Uhr im Begegnungsverkehr. Die 23 Jahre alte Fahrerin eines blauen VW Touran befuhr die Bergheimer Straße aufwärts. In einer Rechtskurve kollidierte ein Lastwagen mit rotem Führerhaus und einem Anhänger mit ihr. Sie erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro an dem Touran. Das mutmaßliche Verursacherfahrzeug müsste an der linken Seite des Anhängers beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 zu wenden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/