Polizeipräsidium Stuttgart / Nach versuchtem Straßenraub ...

Nach versuchtem Straßenraub geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt - Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagvormittag (18.03.2019) versucht, eine 65 Jahre alte Frau in Stuttgart-Bad Cannstatt zu überfallen und ihr den Geldbeutel zu rauben. Die Frau befand sich gegen 10.40 Uhr in einer Bank an der Wildunger Straße. Als sie diese verließ und in ihren geparkten Pkw stieg, öffnete ein bislang unbekannter Täter die Beifahrertüre, setzte sich neben die Frau und bedrohte diese wohl mit einem Messer. Noch ehe die 65-Jährige reagieren konnte, griff der Täter nach dem Geldbeutel der Frau, der sich in ihrer Hand befand. Der Versuch, das Portemonnaie zu entreißen scheiterte, da dieses mit einer Schlaufe am Handgelenk der Seniorin befestigt war. Als die Frau durch Hilferufe auf sich aufmerksam machte und eine Passantin die Situation bemerkte, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Die Zeugin nahm zunächst die Verfolgung des Mannes auf, verlor ihn aber in der Taubenheimstraße auf Höhe eines dortigen Spielplatzes in Richtung Uff-Kirchhof aus den Augen. Eine eingeleitete Fahndung durch die Polizei blieb erfolglos. Die 65-Jährige beschreibt den Täter als einen zirka 160 bis 165 cm großen Mann, im Alter zwischen 40 und 45 Jahren. Zum Tatzeitpunkt trug er eine graue Strickmütze, eine blaue, dünne Jacke sowie eine dunkle Hose. Neben einem südländischen Erscheinungsbild, fielen insbesondere tiefe Furchen im Gesicht des Mannes auf. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

