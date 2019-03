Polizeipräsidium Stuttgart / Neue Beschäftigte bei der Polizei

Neue Beschäftigte bei der Polizei

Stuttgart - Polizeipräsident Franz Lutz hat am Freitag (01.03.2019) insgesamt 41 neue Beschäftigte beim Polizeipräsidium Stuttgart begrüßt. Auch der für den Bereich der Landeshauptstadt zuständige Polizeiseelsorger richtete ein Grußwort an die neuen Stuttgarter Polizistinnen und Polizisten. 27 junge Beamtinnen und Beamten sind nach erfolgreich absolvierter Ausbildung direkt von der Polizeischule nach Stuttgart versetzt worden. Sie leisteten heute im feierlichen Rahmen den Eid auf die Landesverfassung Baden-Württembergs. Auch ein bisher bei der Bundespolizei arbeitender Kollege ist nun hier im Stadtgebiet auf Streife. Von den Neuen wird die Mehrzahl zukünftig ihren Dienst bei der Einsatzhundertschaft, den Polizeirevieren und bei der Verkehrspolizei verrichten. Damit die vielen Abläufe in einem Polizeipräsidium gelingen, bedarf es nicht nur den Polizistinnen und Polizisten sondern auch weiteren Beschäftigten. Umso mehr freute sich Präsident Lutz über weitere zehn Fachleute, die in der Verwaltung, der Bürokommunikation, an der Pforte, als Elektroniker und als Zivilkraftfahrer des Präsidiums tätig sein werden.

