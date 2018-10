Polizeipräsidium Stuttgart / Offenbar Personen mit Spielzeugwaffe ...

Offenbar Personen mit Spielzeugwaffe bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Stadtgebiet - Ein 23 Jahre alter, offenbar deutlich alkoholisierter Mann hat am Dienstagmorgen (30.10.2018) zunächst in der Landenbergerstraße und dann im Stadtgebiet mehrere Personen mit einer Spielzeugwaffe bedroht. Der Tatverdächtige bedrohte offenbar gegen 08.40 Uhr in einem Wohnheim an der Landenbergerstraße zunächst eine 63-jährige Beschäftigte und dann einen 64-jährigen Beschäftigten, da er anscheinend mit einer Entscheidung der Heimleitung nicht einverstanden war. Anschließend verließ er das Wohnheim und fuhr scheinbar ziellos mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Stadtgebiet umher, worauf es zu mehreren Meldungen an die Polizei über eine Person mit Schusswaffe kam. Dabei waren offenbar auch mehrere Passanten bedroht worden, andere hatten nur eine Waffe gesehen. Gegen 11.15 Uhr bemerkten Polizeibeamte den 23-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Killesberg und nahmen ihn widerstandslos fest. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand, die Beamten beschlagnahmten die Schusswaffe, die sich als täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe erwies. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, eine Haftrichtervorführung wird derzeit geprüft. Zeugen und Personen, die von dem Mann bedroht wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

