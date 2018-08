Polizeipräsidium Stuttgart / Offenbar verbotswidrig abgebogen - ...

Offenbar verbotswidrig abgebogen - Auto von Stadtbahn erfasst

Stuttgart-Bad Cannstatt - Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochnachmittag (22.08.2018) beim verbotenen Wenden mit seinem Opel Corsa von einer Stadtbahn erfasst und verletzt worden. Der 81-Jährige war gegen 14.30 Uhr in der Neckartalstraße in Richtung Münster unterwegs und wollte an der Einmündung der Voltastraße offenbar verbotswidrig nach links über die Stadtbahngleise wenden. Hierbei übersah sie die in gleiche Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U14 und stieß mit ihr zusammen. Die Stadtbahn schleifte den Opel rund 30 Meter mit. Bei dem Unfall verletzten sich sowohl der Opelfahrer als auch sein 77 Jahre alter Beifahrer. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

